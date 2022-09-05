Андрей Чибис: Из-за пандемии коронавируса уровень износа машин скорой помощи вырос

В Мурманскую область поступят 15 новых "скорых". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановлению, по которому Мурманская область получит 15 новых машин скорой помощи и 9 школьных автобусов.

В регионе уже несколько лет не выходят на линию "скорые" старше пяти лет, с 2019 года в Заполярье приобрели 121 новую машину, помощь в этом оказывал федеральный бюджет, инвестиции шли из регионального бюджета и за счет средств крупных компаний.

- Почему мы приняли решение обратиться за помощью. Во время своих поездок по муниципалитетах я общался с водителями и фельдшерами скорой помощи, несмотря на то, что машины свежие, за счет большого пробега в пик ковида уровень фактического износа был выше, - прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Также с 2019 года в Мурманской области закупили 46 новых школьных автобусов.

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