14 десантников из Мурманской области помогали тушить пожары в Коми

Специалисты из Мурманской области помогали бороться с пожарами в Коми. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил 14 пожарных-десантников из региона, которые помогали бороться с пожарами в Республике Коми.

- Второй год мы проходим без критически опасных ситуаций в области, поэтому помогаем коллегам. В том году наши десантники работали в Карелии, в этом году - в Коле, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: в Кандалакшском заповеднике едва не случился серьезный пожар на острове Семеновец Лувеньгского архипелага. Его вовремя заметили инспекторы заповедника во время патрулирования акватории.

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