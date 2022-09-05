14 десантников из Мурманской области помогали тушить пожары в Коми

Специалисты из Мурманской области помогали бороться с пожарами в Коми.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил 14 пожарных-десантников из региона, которые помогали бороться с пожарами в Республике Коми.
- Второй год мы проходим без критически опасных ситуаций в области, поэтому помогаем коллегам. В том году наши десантники работали в Карелии, в этом году - в Коле, - отметил Андрей Чибис.
Напомним: в Кандалакшском заповеднике едва не случился серьезный пожар на острове Семеновец Лувеньгского архипелага. Его вовремя заметили инспекторы заповедника во время патрулирования акватории.
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