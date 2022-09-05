Из-за снятого асфальта в центре Мурманска образуются серьезные заторы

Снятый асфальт на улице Академика Книповича в Мурманске стал серьезным испытанием для водителей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На пересечении проспекта Ленина и улицы Академика Книповича в Мурманска в последние дни образуются серьезные заторы.

Причина в том, что на участке дороги на Книповича, примыкающем к проспекту, в рамках дорожной летней кампании сняли асфальт. Новое покрытие еще не положили, поэтому водителям приходится аккуратно проезжать препятствие, в том числе глубокие ямы, на маленькой скорости.

"КП"-Мурманск" обратилась с запросом в администрацию Мурманска по данному вопросу.

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