Предприниматель из Мурманска попался на взятке ради контракта на поставку угля

Предприниматель пытался за взятку в 200 тысяч рублей выиграть тендер. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

38-летний предприниматель из Мурманска признал свою вину в попытке дать взятку должностному лицу. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, материалы дела направлены в суд.

В июне этого года обвиняемый участвовал как ИП в тендере на поставку каменного угля для одного из предприятий Кандалакши. Но закупку он не выиграл.

- 10 июня мужчина приехал в Кандалакшу, где передал члену комиссии по осуществлению закупок предприятия 200 000 рублей за совершение заведомо незаконных действий, связанных с подменой конкурсной документации, что позволило бы обвиняемому стать победителем в конкурсе на поставку каменного угля, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Однако передачу взятки пресекли сотрудники УФСБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru