В Мурманске из-за перекрытого ради фестиваля моста образовалась многокилометровая пробка

Пробка была длиной в несколько километров. Фото: vk.com/murmansk_dtp

4 фестиваля состоялся фестиваль "Гольфстрим", из-за него почти на сутки перекрыли мост через Кольский залив, а также выезд на Прибрежную дорогу рядом.

Как сообщили в администрации Мурманска, движение было запрещено до 20.00 воскресенья, из-за этого рядом с мостом образовался многокилометровый затор. По предварительным данным, выстроилась очередь из машин, в том числе большегрузов, длиной в четыре километра.

- Пробка длиной в три километра (а, может, уже больше) из-за закрытия моста, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" (18+) один из очевидцев.

Затор исчез после открытия движения по данному участку.

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