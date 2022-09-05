Андрей Малахов стал совладельцем санатория "Изовела" в Апатитах с прибылью 70,8 миллиона рублей

Андрей Малахов стал совладельцем санатория "Изовела" в Мурманске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Телеведущий Андрей Малахов стал совладельцем санатория "Изовела" в Апатитах, откуда он родом.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ему принадлежит 51% ООО «СГК "Изовела". В комплекс помимо самого санатория входят ресторан, медицинский центр, конференц-зал, открытый каток, банный и массажный комплекс. Годовая выручка оценивается в 70,8 миллиона рублей, а чистая прибыль в 8,5 миллиона. Остальными акциями владеют руководитель СГК Ольга Харитонова и бизнесмен Алексей Миндель.

Накануне того, как стало известно о сделке, телеведущий поделился кадрами с "тихой охоты" в Апатитах в своем Telegram-канале.

Напомним: в марте 2021 года Андрей Малахов поменял прописку с Москвы на Апатиты. Паспорт с новыми данными он получил от губернатора Мурманской области. При "Изовеле" он открыл центр современного искусства "Сияние".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru