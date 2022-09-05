Участниками фестиваля "Гольфстрим" в Мурманске стали 8,5 тысяч человек

4 сентября состоялся фестиваль "Гольфстрим". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Два года в Мурманске не проводился фестиваль "Гольфстрим", ранее известный как "Мурманская миля". 4 сентября он вновь состоялся после длительного перерыва.

По предварительным данным, озвученным в администрации Мурманска, участие в фестивале принял 8,5 тысячи человек.

- На различные спортивные состязания зарегистрировались 1014 спортсменов, - сообщила заместитель главы администрации Мурманска Людмила Левченко.

Напомним: во время заплыва через Кольский залив был установлен новый рекорд фестиваля. А в массовом забеге участвовали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава Мурманска Игорь Морарь.

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