Во время пожара в Зареченске нашли бездыханное тело мужчины

На ликвидацию ушел почти час. Фото: vk.com/murman01

Вечером 4 сентября в Зареченске Кандалакшского района произошел пожар. Около 17.00 здесь загорелась квартира на втором этаже двухэтажного деревянного дома №8 на улице Княжегубской.

Ликвидация возгорания заняла часа.

- В результате пожара в трехкомнатной квартире обгорела комната на площади 25 квадратных метров, диван и стол на общей площади 3,5 квадратных метра. Из квартиры спасен мужчина 1939 года рождения без признаков жизни. Реанимационные мероприятия завершились безуспешно, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Тело передали прибывшим на место сотрудникам скорой помощи.

Напомним: вечером 3 сентября в Кандалакше на улице 3-я Линия вспыхнул жилой деревянный дом с пристроенной верандой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru