На фестивале "Гольфстрим" в Мурманске спортсменка из Воркуты установила новый рекорд

Первой к финишу доплыла Елена Болохова из Воркуты. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

После двухлетнего перерыва в Мурманске прошел фестиваль "Гольфстрим", ранее известный как "Мурманская миля".

Он вернулся с традиционными соревнованиями и площадками. Например, заплывом через Кольский залив, участие в котором принял 41 пловец.

Первой к финишу доплыла Елена Болохова из Воркуты. Причем она не только опередила всех, и даже мужчин, но и установила новый рекорд "Гольфстрима" - залив она преодолела за 14 минут и 9 секунд.

Напомним: участие в массовом забеге по мосту через Кольский залив приняли губернатор Андрей Чибис и глава Мурманска Игорь Морарь.

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