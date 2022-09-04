В МЧС рассказали подробности пожара в бывшем кинотеатре "Родина" в Мурманске

На первом этаже здания сгорел мусор на площади 8 квадратных метров. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Вечером 4 сентября в Мурманске случился пожар в бывшем кинотеатре "Родина" - дым шел с первого этажа здания. В МЧС рассказали подробности происшествия.

- На первом этаже сгорел мусор на площади 8 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 17.46. На месте происшествия работало три пожарно-спасательных подразделения - 13 человек личного состава, 4 единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Причина пожара устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru