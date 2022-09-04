Мурманск может стать столицей зимнего плавания

В Мурманск приехал руководитель Федерации зимнего плавания России попросить Мурманск стать столицей зимнего плавания. Фото: Олег УКЛАДОВ

4 сентября в Мурманске прошел фестиваль "Гольфстрим", в рамках которого прошел традиционный заплыв через Кольский залив. Победила в нем Елена Болохова из Воркуты, которая установила новый рекорд за все годы соревнований - 14 минут и 9 секунд на преодоление дистанции.

На "Гольфстрим" также прибыл именитый гость для обсуждения важного вопроса.

- В Мурманск приехал руководитель Федерации зимнего плавания России попросить Мурманск стать столицей зимнего плавания. Чтобы мы стали основными организаторами, если будут, например, соревнования международного плавания, - рассказала заместитель главы администрации Мурманска Людмила Левченко.

Напомним: в 2019 году столица Заполярья приняла Чемпионат мира по ледяному плаванию.

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