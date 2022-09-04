В бывшем кинотеатре "Родина" в Мурманске случился пожар

Подробности случившегося пока что не известны. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске 4 сентября случилось возгорание в бывшем кинотеатре "Родина", что находится на улице Ленинградской.

Как сообщают в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+), дым идет с первого этажа здания. В комментариях северяне пишут, что вечером там видели компанию подростков.

На место происшествия приехали пожарные. Подробности случившегося пока что не известны.

Напомним: здания кинотеатра "Родина" собираются обновить за полмиллиарда рублей.

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