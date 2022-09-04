Андрей Чибис и Игорь Морарь стали участниками массового забега на фестивале "Гольфстрим"

По предварительным оценкам, фестиваль ожидал около 10 тысяч гостей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

4 сентября после двухлетнего перерыва в Мурманске вновь прошел фестиваль "Гольфстрим". Тысячи человек, как спортсменов, так и любителей, смогли принять участие в массовом забеге, который является визитной карточкой мероприятия.

В этом году по Кольском мосту, который еще называют "мурманской милей", бежали губернатор Андрей Чибис и глава Мурманска Игорь Морарь.

- Отличные ощущения! Два года не было праздника, а теперь мы все видим, сколько людей, улыбок! - сказал после завершения забега Игорь Морарь.

Глава региона участвовал не один, а с семьей.

- Очень много спортсменов объединил "Гольфстрим", от самых юных - со мной бежал сын, до людей старшего поколения, - отметил Андрей Чибис.

По предварительным оценкам, фестиваль ожидал около 10 тысяч гостей.

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