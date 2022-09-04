В Мурманске пропал 39-летний мужчина

Местонахождение северянина не известно. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске родные и близкие ищут 39-летнего Дмитрия Ульянова. Мужчина пропал около полуночи 31 августа, когда ушел из дома (улица Хлобыстова, 5). Местонахождение северянина не известно.

Приметы: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения. Был одет в черную куртку с капюшоном, светло-серые болоньевые штаны, черные кроссовки с ярко-зелеными вставками.

Всех, кто может помочь с поисками Дмитрия, просят позвонить в полицию 02, 102 или обратиться к волонтерам "МурманСпаса": 8-911-311-70-20.

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