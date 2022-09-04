Под Мурманском образовалась 4-километровая пробка

Водителям приходится двигаться по альтернативному пути в заполярную столицу. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Под Мурманском образовалась пробка длиной в 4 километра - автомобильный затор тянется от Дровяного до Колы.
Водителям приходится двигаться по альтернативному пути в заполярную столицу, так как Кольский мост закрыт из-за проведения спортивного фестиваля "Гольфстрим". Ограничение будет действовать до 20.00 4 сентября.
Напомним: стали известны подробности ДТП со сбитой девушкой в Мурманске. Авария произошла на перекрестке проспекта Кольского с проспектом Ленина.
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