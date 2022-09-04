В Мурманской области до 5 сентября сохраняется высокий класс пожарной опасности

В лесах все еще возможны пожары. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С наступлением сентября в Мурманской области льют дожди, однако в лесах все еще возможны пожары. Об этом предупреждают в мурманском гидрометцентре.

- До 5 сентября в Кандалакшском районе и в районе Полярных Зорь сохранится 4 региональный класс пожарной опасности. На юге Печенгского района, юго-западе Кольского района, в районе Апатитов - 5 региональный класс пожарной опасности, - сообщают синоптики.

Напомним: В Мурманске за сутки выпала треть месячной нормы осадков.

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