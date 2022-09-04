В Кандалакше деревянный дом сгорел на глазах его хозяйки

Причины случившегося устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Вечером 3 сентября в Кандалакше на улице 3-я Линия вспыхнул жилой деревянный дом с пристроенной верандой. Когда прибыли пожарные, он уже был охвачен пламенем.

- На месте находилась хозяйка дома, которая от огня не пострадала. В 19.58 пожарные ликвидировали открытое горение, а в 20.43 полностью потушили пожар, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Дом и имущество, которое было в нем, обгорели по всей площади (40 квадратных метров). Пожар тушили 14 человек личного состава и 4 пожарные автоцистерны.

Причины случившегося устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru