Стали известны подробности ДТП со сбитой девушкой в Мурманске

Девушка получила травмы, ее доставили в медучреждение. Фото: vk.com/murmansk_dtp
3 сентября в Мурманске под колеса авто попала девушка-пешеход. В ГИБДД рассказали подробности случившегося.
- В 13.50 водитель автомобиля Opel проехал перекресток проспект Кольский - проспект Ленина на запрещающий сигнал светофора, из-за чего в районе дома №1 на проспекте Ленина он наехал на пешехода, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.
Девушка получила травмы, ее доставили в медучреждение.
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