В Мурманске на пересечении трех проспектов сбили девушку-пешехода

По предварительным данным, девушку сбили рядом с регулируемым пешеходным переходом. Фото: скриншот видео/vk.com/murmansk_dtp

Днем 3 сентября в Мурманске на пересечении проспектов Кольский, Ленина и Кирова произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

- На "Молодежке" сбили девушку около 14 часов, - сообщают очевидцы в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

"КП"-Мурманск" ожидает комментарий от УГИБДД по Мурманской области.

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