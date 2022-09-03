На фестивале "Гольфстрим" в Мурманске ожидают 10 тысяч гостей

"Гольфстрим" обещает гостям массовый забег и заплыв через Кольский залив. Фото: администрация Мурманска

4 сентября после двухлетнего перерыва в Мурманске пройдет фестиваль "Гольфстрим".

- По предварительным оценкам, мы рассчитываем на 10 тысяч посетителей. Их ждет насыщенная спортивная и культурная программа, - рассказала замглавы администрации Мурманска Людмила Левченко.

Более тысячи человек зарегистрировались на спортивные соревнования фестиваля. "Гольфстрим" обещает гостям массовый забег и заплыв через Кольский залив.

Подробнее о программе фестиваля читайте в нашем материале.

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