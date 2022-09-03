Лето-2022 в Мурманской области стало третьим самым теплым в истории метеонаблюдений

Лето 2022 года в Мурманской области можно по праву назвать жарким. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Мурманской области справедливо говорят, что давно не помнят такого жаркого лета, как в 2022 году. В этом сезоне зафиксировали 37 жарких дней, больше всего - 19 - в июле. Лето-2022 стало третьим самым теплым за историю метеонаблюдений.

- Средняя температура трех летних месяцев +14,1, это третий результат в истории. Теплее было только в 2013 (+14,3), 1972 (+14,6). Но и в 2013-м и особенно в 1972-м были периоды феноменальной жары, а также неоднократные похолодания. Нынешнее лето было максимально ровным и обошлось практически без первого (всего один тридцатник) и без второго (одно арктическое вторжение в июне), - сообщает паблик "Погода в Мурманске" (12+).

Напомним: на пороге лета и осени в Мурманской области выпал снег в Хибинах и Ловозерских тундрах.

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