Город-герой и открытие Севморпути для иностранцев. Что сделал Михаил Горбачев для Мурманска

Михаил Горбачев ушел из жизни 30 августа. Фото: Борис КУДРЯВОВ

30 августа 2022 года не стало Михаила Горбачева, одной из самых ярких фигур в отечественной политике. 3 сентября в Москве проходит прощание с ним. А мурманчане вспоминают яркие события, которые связали Горбачева и столицу Заполярья.

35 лет назад, 30 сентября, Михаил Горбачев прибыл в Мурманск, чтобы лично вручить мэру Владимиру Горячкину «Золотую Звезду», 6 мая 1985 года наш город получил гордое звание героя.

- В это время Мурманск и область готовились к 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции, а также к предстоящей зиме. И тут, как всегда неожиданно, пришла весть из Москвы, что сам Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев приедет в Мурманск вручать «Звезду» городу-герою. Тогда это было чрезвычайно важное событие для всех нас. А то, что награду будет вручать сам Горбачев, придавало событию международное значение, - рассказал «АиФ-Мурманск» почетный гражданин города-героя Мурманска Владимир Ильич Горячкин.

Тот приезд главы страны запомнился северянам еще и тем, что они попросили его решить жилищный вопрос: квартир на всех не хватало, деревяшки (сохранившиеся и до наших дней) были не лучшим местом для жизни. Но именитый гость тогда, глядя на новый дом «Арктикморнефтегазразведки», отметил, что квартир много.

Той же осенью, 1 октября 1987 года, Горбачев озвучил внешнеполитические предложения, известные также как мурманские инициативы. Всего их было шесть: создание безъядерной зоны в Северной Европе; ограничение военно-морской активности в прилегающих к Северной Европе морях; мирное сотрудничество по рациональному освоению ресурсов Севера и Арктики; научное изучение Арктики; охрана окружающей среды Севера; открытие Северного морского пути. В других странах их хорошо оценили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru