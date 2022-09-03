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Общество3 сентября 2022 10:53

Город-герой и открытие Севморпути для иностранцев. Что сделал Михаил Горбачев для Мурманска

35 лет назад Михаил Горбачев лично вручил руководству Мурманска "Золотую Звезду"
Ника СВЕТЛОВА
Михаил Горбачев ушел из жизни 30 августа.

Михаил Горбачев ушел из жизни 30 августа.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

30 августа 2022 года не стало Михаила Горбачева, одной из самых ярких фигур в отечественной политике. 3 сентября в Москве проходит прощание с ним. А мурманчане вспоминают яркие события, которые связали Горбачева и столицу Заполярья.

35 лет назад, 30 сентября, Михаил Горбачев прибыл в Мурманск, чтобы лично вручить мэру Владимиру Горячкину «Золотую Звезду», 6 мая 1985 года наш город получил гордое звание героя.

- В это время Мурманск и область готовились к 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции, а также к предстоящей зиме. И тут, как всегда неожиданно, пришла весть из Москвы, что сам Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев приедет в Мурманск вручать «Звезду» городу-герою. Тогда это было чрезвычайно важное событие для всех нас. А то, что награду будет вручать сам Горбачев, придавало событию международное значение, - рассказал «АиФ-Мурманск» почетный гражданин города-героя Мурманска Владимир Ильич Горячкин.

Тот приезд главы страны запомнился северянам еще и тем, что они попросили его решить жилищный вопрос: квартир на всех не хватало, деревяшки (сохранившиеся и до наших дней) были не лучшим местом для жизни. Но именитый гость тогда, глядя на новый дом «Арктикморнефтегазразведки», отметил, что квартир много.

Той же осенью, 1 октября 1987 года, Горбачев озвучил внешнеполитические предложения, известные также как мурманские инициативы. Всего их было шесть: создание безъядерной зоны в Северной Европе; ограничение военно-морской активности в прилегающих к Северной Европе морях; мирное сотрудничество по рациональному освоению ресурсов Севера и Арктики; научное изучение Арктики; охрана окружающей среды Севера; открытие Северного морского пути. В других странах их хорошо оценили.

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