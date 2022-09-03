Житель Мурманска украл из магазина 8 наборов строительных ключей и 14 обрезных кругов

Похищенные вещи мужчина спрятал в рюкзак. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

21-летний мурманчанин попался на краже в магазине. В свой рюкзак молодой человек спрятал 8 наборов строительных ключей и 14 обрезных кругов по металлу.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску поступило сообщение от представителя одной торговой точки по продаже строительных материалов по факту кражи имущества. Материальный ущерб составил около 20 тысяч рублей.

- Мужчина покинул помещение, минуя кассу. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Ранее мурманчанин привлекался к уголовной ответственности. Похищенное имущество возвращено владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Стоимость товара оценили в 20 тысяч рублей. За кражу северянину грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru