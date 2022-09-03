Вандалы повредили мемориал «Павшие ради живых» в Мончегорске

Защитный экран спас панель от сильных повреждений. Фото: музей истории города Мончегорска

В Мончегорске ищут вандалов, которые 1 сентября или 31 августа повредили защиту сенсорной панели мемориала «Павшие ради живых».

- Удар твердым тяжелым предметом был нанесен с такой силой, что защитное стекло толщиной 6 миллиметров, которым покрыт экран, не выдержало. Покрытие спасло сенсорный экран, но само пришло в негодность и растрескалось, - рассказали в музее истории города Мончегорска.

Заявление в полицию уже подано, вандалам грозит наказание по уголовной статьей. А пока сотрудники ищут тех, кто может указать на нарушителей. Сама панель на время выведена из строя, так как ее ремонт сложен технически и будет дорогим.

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