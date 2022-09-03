Алексей Ягудин провел мастер-класс для юных фигуристов в Оленегорске

Алексей Ягудин провел мастер-класс для юных спортсменов на льду. Фото: администрация Оленегорска

Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион России и Европы Алексей Ягудин приехал в Оленегорск, чтобы дать мастер-класс юным фигуристам.

- Скольжения, дуги, выход в цаплю - олимпийский чемпион начал мастер-класс с основных элементов фигурного катания. Ребят ждут практическое занятие на льду и теоретическое занятие в зале общей физической подготовки, - сообщили в администрации Оленегорска.

Для обучения набрали две группы спортсменов по 20 человек.

Алексей Ягудин уже приезжал в Оленегорск весной этого года с ледовым шоу, также город в Заполярье тогда посетил Илья Авербух.

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