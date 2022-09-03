В Мурманске второй раз за лето зацвела сирень

В Мурманске дважды за лето цвела сирень. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В августе 2022 года в Мурманской области обновились несколько суточных температурных рекордов. Синоптики уже называют этот месяц аномально теплым.

Это привело к достаточно редкому для Заполярья явлению - второй раз за лето зацвела сирень. В первый раз ароматные цветы распустились в июле, и теперь их заметили в конце августа.

Но от теплого лета на данный момент в Мурманской области не осталось и следа. Напомним: в Хибинах и Ловозерских тундрах уже выпал снег. А на выходных прогнозируется ветер до 25 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru