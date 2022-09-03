Верхушки гор стали белоснежными. В Хибинах наступила зима

В Мурманской области выпал первый снег.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Выпадающий в конце августа и начале сентября снег в горах Мурманской области снег не редкость. Но в этом году переход от жаркого лета к суровой осени стал особенно резким.
Еще 30 августа первый снег выпал в Ловозерских тундрах, а утром 3 сентября в зиме проснулись жители Кировска и Апатитов.
В Хибинах выпал первый снег. Фото: Татьяна Рубанова/vk.com/pogoda51
Верхушки Хибин стали белыми, на водоемах появилась корка льда. Также снежинки кружились в самих городах.
Напомним: на выходных северян ждет неприятная погода - сильный ветер до 25 м/с в порывах и похолодание.
В Мурманской области резко похолодало. Фото: Татьяна Рубанова/vk.com/pogoda51
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