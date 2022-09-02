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Общество2 сентября 2022 14:59

Жителей Мурманской области предупреждают об опасном ухудшении погоды

3 сентября в регионе усилится ветер
Есения ДОБРОНРАВОВА
3 сентября в Мурманской области будет сильный ветер до 25 м/с в порывах.

3 сентября в Мурманской области будет сильный ветер до 25 м/с в порывах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Мурманской области в субботу просят быть осторожнее - на регион надвигается ненастье.

- По прогнозу Мурманского УГМСЭ, ночью и днем 3 сентября по Мурманской области ожидается сильный северный, северо-восточный ветер, - сообщили в МЧС региона.

Напомним: в порывах ветер будет достигать 25 м/с.

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