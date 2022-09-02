Жителей Мурманской области предупреждают об опасном ухудшении погоды

3 сентября в Мурманской области будет сильный ветер до 25 м/с в порывах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителей Мурманской области в субботу просят быть осторожнее - на регион надвигается ненастье.
- По прогнозу Мурманского УГМСЭ, ночью и днем 3 сентября по Мурманской области ожидается сильный северный, северо-восточный ветер, - сообщили в МЧС региона.
Напомним: в порывах ветер будет достигать 25 м/с.
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