Жителей Мурманской области предупреждают об опасном ухудшении погоды

3 сентября в Мурманской области будет сильный ветер до 25 м/с в порывах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Мурманской области в субботу просят быть осторожнее - на регион надвигается ненастье.

- По прогнозу Мурманского УГМСЭ, ночью и днем 3 сентября по Мурманской области ожидается сильный северный, северо-восточный ветер, - сообщили в МЧС региона.

Напомним: в порывах ветер будет достигать 25 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru