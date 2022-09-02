Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2022 15:03

"С кем можно разговаривать целый день?" Жители Мурманска возмущены поведением маршрутчиков

Жители Мурманска жалуются на разговаривающих по телефону за рулем водителей маршруток
Ника СВЕТЛОВА
Жители Мурманска отмечают небезопасное поведение водителей общественного транспорта в городе.

Жители Мурманска отмечают небезопасное поведение водителей общественного транспорта в городе.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманска отмечают небезопасное поведение водителей общественного транспорта в городе.

- Часто езжу на маршрутках, когда надо быстро уехать, а автобуса нет. Нареканий много. Так, в салоне часто накурено, потому что водители курят, не выходя на улицу. Но гораздо хуже, что они постоянно разговаривают по телефону. В лучшем случае - по гарнитуре, но обычно, держа в руке телефон. Однажды ехала от конечной остановки до конечной, так водитель без конца с кем-то что-то обсуждал. О чем можно говорить столько времени? Они же отвлекаются от дороги! - пожаловалась "КП"-Мурманск" северянка Ольга Кальпиолина.

Также наши читатели жалуются, что водители часто нарушают ПДД, устраивают друг с другом гонки во время движения.

- Также странно они себя ведут на некоторых остановках, например, на Беринга. Останавливаются и долго стоят, набирая пассажиров, мешают автобусам и троллейбусам. Один раз стояли 7 минут! Народ стал возмущаться, только тогда водитель поехал, - рассказал мурманчанин Андрей.

Напомним: в Мурманске у маршрутки на ходу отлетели два колеса. Происшествие сняли на видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru