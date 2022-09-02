"С кем можно разговаривать целый день?" Жители Мурманска возмущены поведением маршрутчиков

Жители Мурманска отмечают небезопасное поведение водителей общественного транспорта в городе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманска отмечают небезопасное поведение водителей общественного транспорта в городе.

- Часто езжу на маршрутках, когда надо быстро уехать, а автобуса нет. Нареканий много. Так, в салоне часто накурено, потому что водители курят, не выходя на улицу. Но гораздо хуже, что они постоянно разговаривают по телефону. В лучшем случае - по гарнитуре, но обычно, держа в руке телефон. Однажды ехала от конечной остановки до конечной, так водитель без конца с кем-то что-то обсуждал. О чем можно говорить столько времени? Они же отвлекаются от дороги! - пожаловалась "КП"-Мурманск" северянка Ольга Кальпиолина.

Также наши читатели жалуются, что водители часто нарушают ПДД, устраивают друг с другом гонки во время движения.

- Также странно они себя ведут на некоторых остановках, например, на Беринга. Останавливаются и долго стоят, набирая пассажиров, мешают автобусам и троллейбусам. Один раз стояли 7 минут! Народ стал возмущаться, только тогда водитель поехал, - рассказал мурманчанин Андрей.

Напомним: в Мурманске у маршрутки на ходу отлетели два колеса. Происшествие сняли на видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru