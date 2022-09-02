В Кировске 20-летняя пассажирка LADA попала в больницу после ДТП

Вечером 1 сентября в Кировске произошло ДТП с пострадавшим. Столкнулись LADA и Volkswagen.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Вечером 1 сентября в Кировске произошло ДТП с пострадавшим. Столкнулись LADA и Volkswagen.
- В 18.30 водитель отечественного авто при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Volkswagen, двигающемуся во встречном направлении прямо, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.
В ДТП пострадала 20-летняя пассажирка LADA, которую доставили в больницу.
Напомним: в районе озера Сальмиярви птицы чуть не устроили ДТП с КАМАЗом. Одна из них почти приземлилась на лобовое стекло.
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