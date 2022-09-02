Скрывавшегося от розыска 18-летнего жителя Кандалакши задержали в Москве

Кандалакшанина решили заключать под стражу на 1 месяц и 27 суток. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18-летнему жителю Кандалакши изменили наказание в виде подписки о невыезде на заключение под стражу. Молодой человек в июле совершил кражу из местного супермаркета, похитив товары на 22,7 тысячи рублей.

Северянин решил скрыться от следователя, его объявили в розыск. В августе юного вора нашли и задержали в Москве.

- Суд, принимая решение об избрании меры пресечения, учел, что молодой человек, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, на путь исправления не встал, должных выводов для себя не сделал и вновь обвиняется в совершении преступления против собственности, а также скрылся от органов предварительного расследования, - сообщает объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

В итоге кандалакшанина решили заключать под стражу на 1 месяц и 27 суток.

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