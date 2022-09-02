В мурманской Росте неизвестный разбил камнем три машины и напал на автолюбителя

Злоумышленник орудует в Росте. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Мурманска ищут записи с видеорегистраторов, чтобы вычислить личность мужчины, из-за которого пострадали авто и человек. Злоумышленник орудует в Росте.

- В ночь на 2 сентября в 00.10 во дворе дома 29 на улице Нахимова неизвестный разбил стекла на трех автомобилях. Один из владельцев авто попытался задержать этого товарища, но получил камнем по голове, нападавший скрылся. Полицию вызвали, заявления написаны, - написала в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+) Алена Русских.

Автор не исключает, что мужчина повредил больше машин, так как при попытке его остановить он выкинул в кусты сумку с проводами от неизвестных авто.

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