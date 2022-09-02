Циклон из европейской части России принес в Мурманскую область холод и сильный ветер

До понедельника, 5 сентября, погоду в Мурманской области будет определять циклон с севера европейской части России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До понедельника, 5 сентября, погоду в Мурманской области будет определять циклон с севера европейской части России. Из-за него в Заполярье будет осенняя погода, больше характерная для конца сентября.

- В этот период сохранится холодная с дождями погода, ветер северных румбов порывистый. Температура воздуха в дневные часы по Мурманской области не превысит +5+11 градусов, - отметили в гидрометцентре Заполярья.

В некоторых городах региона уже выпал снег и заметили снежную крупу. На выходных ветер может усилиться до 25 м/с.

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