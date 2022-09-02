В Мурманскую область прибудут новые машины скорой помощи и школьные автобусы

В Мурманской области обновится парк машин скорой помощи и школьных автобусов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области обновится парк машин скорой помощи и школьных автобусов.
Согласно распоряжению о распределении транспорта, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, в регион поступят 15 новых "скорых" российского производства и 9 автобусов.
Всего в регионы России направят 1254 машины скорой помощи. На их закупку потратят 6 миллиардов рублей.
Напомним: пригородные автобусы Мурманска переходят на новое расписание. Вводятся дополнительные рейсы в будние дни.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru