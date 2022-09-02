В Мурманскую область прибудут новые машины скорой помощи и школьные автобусы

В Мурманской области обновится парк машин скорой помощи и школьных автобусов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области обновится парк машин скорой помощи и школьных автобусов.

Согласно распоряжению о распределении транспорта, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, в регион поступят 15 новых "скорых" российского производства и 9 автобусов.

Всего в регионы России направят 1254 машины скорой помощи. На их закупку потратят 6 миллиардов рублей.

Напомним: пригородные автобусы Мурманска переходят на новое расписание. Вводятся дополнительные рейсы в будние дни.

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