Житель Мурманской области заразился вирусным энцефалитом после укуса клеща

В Мурманской области от укусов клещей не страдают, все случаи произошли в других субъектах РФ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трем жителям Мурманской области понадобилась помощь врачей после укуса клещей, - такие данные за неделю привели в Роспотребнадзоре Мурманской области. Всего с начала сезона, который открылся в марте, с такой проблемой столкнулись 40 северян.

- За весь период мониторинга лабораторией особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Мурманской области на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита исследовали 13 клещей, снятых с пострадавших лиц. У одного экземпляра обнаружен вирус клещевого вирусного энцефалита, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Мурманской области от укусов клещей не страдают, все случаи произошли в других субъектах РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru