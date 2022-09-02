Пять компаний из Мурманской области участвуют в пищевой выставке WorldFood Istanbul

На выставке ожидается обширная деловая программа, наполненная событиями, семинарами и встречами. Фото: worldfood-istanbul.com

Пять мурманских компаний работают на международной выставке WorldFood Istanbul 2022, которая проходит в Турции с 1 по 4 сентября.

Так, представители предприятий от Мурманской области привезли в Стамбул морских ежей и его икру, рыбную продукцию и продукцию из водорослей.

- Наша задача – достойно представить регион и организовать максимально комфортные условия работы на выставке: мы оплатили аренду стенда, разработку дизайна стенда, привлекающего внимание посетителей, подобрали холодильное оборудование, чтобы наши компании могли показать свою продукцию, - рассказала гендиректор Центра поддержки экспорта Мурманской области Анастасия Тютина.

На выставке ожидается обширная деловая программа, наполненная событиями, семинарами и встречами.

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