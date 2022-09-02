Как оформить перерасчет за вывоз ТКО в Мурманске 2022: куда обратиться, телефоны

Жители Мурманской области могут получить перерасчет за вывоз ТКО. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Мурманской области могут оформить перерасчет за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), если на какой-то срок покинули место жительства. Рассказываем, как можно это сделать.

- При проведении перерасчета учитывается количество полных календарных дней отсутствия, не включая день отъезда из жилого помещения и день прибытия. Обратиться за перерасчетом может собственник или наниматель жилого помещения либо доверенное лицо, - рассказал «АиФ-Мурманск» руководитель Мурманского филиала «Ситиматик» Виталий Измайлов.

Северяне должны написать заявление на перерасчет. Сделать это можно до отъезда или после, главное, чтобы не прошло 30 дней с момента начала отсутствия по указанному адресу.

- К заявлению нужно приложить именные маршрутные квитанции или посадочные талоны в случае, если проезд к месту отдыха осуществлялся авиаперелетом. При этом чеки на бензин не принимаются. Если поездка к месту проведения отпуска осуществлялась на автомобиле, заявитель должен предоставить справку, выданную по месту пребывания, или командировочное/отпускное удостоверение на всех членов семьи, или справку с места работы о компенсации проезда (при наличии), или любой другой документ, указанный в постановлении Правительства РФ № 354, - уточнил Виталий Измайлов.

Копию заполненного заявления и пакет подтверждающих документов можно направить по электронной почте murmansk@citymatic.ru или обратившись в офисный центр регоператора в Мурманске, который находится по адресу проезд Капитана Тарана, 25, кабинет 101 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00). Вопросы можно задать по телефону 8-800-707-13-71 с понедельника по субботу с 09.00 до 17.30.

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