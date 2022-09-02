Житель Мурманска погасил долг в 660 тысяч рублей ради спасения своих сувениров

Должнику хватило 6 дней для оплаты долга полном объеме, арест с имущества сняли. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Житель Мурманска, не желая терять имущество, закрыл долг в 660 тысяч рублей. Деньги он задолжал различным взыскателям и поначалу возвращать не торопился.

- Судебный пристав выяснил, что должник занимается предпринимательской деятельностью. В магазине мужчины исполнитель арестовал более 150 наименований сувениров и сообщил северянину, что у него есть 10 дней для погашения задолженности, иначе имущество будет продано, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Должнику хватило 6 дней для оплаты долга полном объеме, арест с имущества сняли.

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