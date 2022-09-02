На Первомайском рынке в Мурманске люди случайно оставили покупки в чужой машине

Пакеты ждут своих хозяев. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Необычный инцидент произошел на Первомайском рынке в Мурманске 2 сентября. Кто-то из покупателей по ошибке сложил в чужую открытую машину (черный Mitsubishi) свои пакеты с продуктами.

Неравнодушные северяне теперь ищут владельцев покупок.

- Заметили находку уже у своего дома. Хозяин, отзовись! Думаю, сегодня-завтра продукты еще поживут, - рассказывает Анастасия Пономарева в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

Связаться можно по телефону 8921-283-60-26.

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