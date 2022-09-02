В Мурманской области идет прием заявок на региональный конкурс "Книга года"

Мурманская областная научная библиотека объявляет прием изданий на региональный конкурс «Книга года». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская областная научная библиотека объявляет прием изданий на региональный конкурс «Книга года». Участвовать могут издательства, издательские центры, полиграфические предприятия, издающие учреждения и организации Заполярья, а также сами авторы. Победители получат диплом и памятный знак.

В конкурсе будет несколько номинаций: лучший дизайн и оформление книги, лучшая книга о Мурманской области, лучшее издание для детей и молодежи, лучшая книга по версии читателей, лучшее произведение (где отмечается автор) и абсолютный победитель из числа книг, вошедших в шорт-лист.

- В конкурсе участвуют книги, вышедшие в свет в Мурманской области или за ее пределами по заказу организаций региона с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года, - сообщает министерство культуры Мурманской области.

Подробности об участии в конкурсе можно узнать на сайте «Книга года».

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