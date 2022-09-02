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Звезды2 сентября 2022 13:28

В Мурманской области идет прием заявок на региональный конкурс "Книга года"

Победители получат диплом и памятный знак
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Мурманская областная научная библиотека объявляет прием изданий на региональный конкурс «Книга года».

Мурманская областная научная библиотека объявляет прием изданий на региональный конкурс «Книга года».

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская областная научная библиотека объявляет прием изданий на региональный конкурс «Книга года». Участвовать могут издательства, издательские центры, полиграфические предприятия, издающие учреждения и организации Заполярья, а также сами авторы. Победители получат диплом и памятный знак.

В конкурсе будет несколько номинаций: лучший дизайн и оформление книги, лучшая книга о Мурманской области, лучшее издание для детей и молодежи, лучшая книга по версии читателей, лучшее произведение (где отмечается автор) и абсолютный победитель из числа книг, вошедших в шорт-лист.

- В конкурсе участвуют книги, вышедшие в свет в Мурманской области или за ее пределами по заказу организаций региона с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года, - сообщает министерство культуры Мурманской области.

Подробности об участии в конкурсе можно узнать на сайте «Книга года».

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