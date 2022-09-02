В Мурманской области сохраняется высокий класс пожарной опасности

Несмотря на холодную погоду, 2 сентября в Мурманской области все еще сохраняется высокий класс пожарной опасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на холодную погоду, 2 сентября в Мурманской области все еще сохраняется высокий класс пожарной опасности. Об этом сообщают в мурманском гидрометцентре.

- На юге Печенгского округа, юго-западе Кольского и в Терском районах, в районе Апатитов и Кировска сохранится V региональный класс пожарной опасности. В Ловозерском, Кандалакшском и Ковдорском районах, в районе Полярных Зорь - IV региональный класс пожарной опасности, - отметили синоптики.

Напомним: в Кандалакшском районе горел лес на площади 2,40 гектара.

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