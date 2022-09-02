В районе озера Сальмиярви птицы чуть не устроили ДТП с КАМАЗом

Завидев людей, вторая птица улетела на восток. Фото: vk.com/pasvik51

В Печенгском округе две птицы чуть не стали виновниками ДТП. Несколько дней назад возле северной границы заповедника "Пасвик", напротив озера Сальмиярви, они почти врезались в КАМАЗ.

- Мы ехали в машине, а навстречу нам летел гусь-гуменник, который чуть не приземлился своими лапами на лобовое стекло, а за ним еще одна птица. Мы остановились. Позади КАМАЗа по дороге ходил гуменник, а другая птица его атаковала. Предположительно, это был полевой лунь, - рассказала директор заповедника Наталья Поликарпова.

Завидев людей, вторая птица улетела на восток. А гуменник улететь не смог и просто продолжал ходить по дороге. Возможно, он был ранен и точно дезориентирован, напуган. Северяне несколько минут понаблюдали за ним и уехали.

- То, что эта особь осталась в одиночестве, говорит, скорее всего о том, что она больна или слаба. В природе все взаимосвязано. Есть животные хищники, а есть жертвы. Их взаимосвязь сохраняет природу в равновесии. Поэтому заниматься спасением в такой ситуации нежелательно, - пояснила специалист.

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