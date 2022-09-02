В Нахимовское военно-морское училище в Мурманске поступили 90 первокурсников

Ребят поздравил с Днем знаний по видео-конференц-связи Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Фото: gov-murman.ru

1 сентября ряды Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища пополнили около 90 первокурсников.

Ребят поздравил с Днем знаний по видео-конференц-связи министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Он напутствовал слушателей, курсантов, воспитанников и воспитанниц на отличную учебу.

А в очном формате с Днем знаний мурманских нахимовцев поздравили командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, представители органов власти, общественных организаций и духовенства.

- Моряки Северного флота всегда готовы поделиться с вами своими знаниями и опытом. Уверен, что вы, воспитанники Мурманского Нахимовского военно-морского училища, будете бережно хранить и приумножать профессиональные традиции нахимовцев, внося свой вклад в укрепление обороноспособности нашего государства, – подчеркнул Александр Моисеев.

Командующий флотом отметил, что подавляющее большинство мурманских нахимовцев первого выпуска, состоявшегося в этом году, поступило в высшие учебные заведения Минобороны России.

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