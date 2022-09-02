В Печенгском округе ввели ограничение на выход судов в Баренцево море

Ограничение связано с плохой погодой.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Администрация Печенгского округа ввела режим повышенной готовности на территории Печенги и Лиинахамари, который действует со 2 по 4 сентября (до 9 утра). Это связано с плохой погодой.
- Введено ограничение выхода маломерных судов в Баренцево море. Не рискуйте своей жизнью! - сообщили в ЕДДС Печенгского округа.
В местах традиционного выхода рыбаков в море организовано патрулирование. Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (81554) 6-03-21.
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