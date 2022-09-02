Мурманский «Контейнер-холл» номинирован на международную премию «Золотой Трезини»

За хаб можно проголосовать на сайте и помочь получить ему приз зрительских симпатий. Фото: vk.com/containerhallmurmansk

Культурный хаб «Контейнер-холл», который в этом году открылся в Мурманске, номинировали на международную архитектурно-дизайнерскую премию «Золотой Трезини». Он участвует в номинации «Лучший реализованный проект креативного пространства».

- Создание культурного хаба объединило креативное сообщество Мурманска в одном месте для творческих инициатив. Одновременно с этим центр стал точкой притяжения для местного населения и затронул всех интересующихся искусством жителей города. Для туристов же «Контейнер-холл» стал местом ознакомления с творчеством местных художников и перформеров, - пишут на сайте премии.

За хаб можно проголосовать на сайте и помочь получить ему приз зрительских симпатий.

Лауреатов премии «Золотой Трезини-2022» назовут 15 ноября в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

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