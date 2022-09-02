Отопление в домах Североморска появится 5 сентября

Глава ЗАТО Североморск Олег Прасов рассказал, когда станет тепло в жилых домах.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Глава ЗАТО Североморск Олег Прасов рассказал, когда станет тепло в жилых домах. 30 августа уже подключили отопление в социальных учреждениях, организациях здравоохранения и культуры флотской столицы.
- Что касается подачи тепла в жилые дома, исходя из температурного режима и прогноза погоды, старт отопительного сезона в МКД запланирован на 08.00 5 сентября. Постановление подписано, - отметил глава ЗАТО.
Напомним: для жителей Мурманской области заработала «горячая линия» по отоплению. От северян принимают звонки с жалобами на холодные батареи.
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