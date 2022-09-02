Андрей Малахов стал учредителем санаторно-гостиничного комплекса "Изовела" в Апатитах

Телеведущий Андрей Малахов стал одним из учредителей санаторно-гостиничного комплекса "Изовела" в Апатитах. Ему принадлежит 51% доли в бизнесе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Телеведущий Андрей Малахов стал одним из учредителей санаторно-гостиничного комплекса "Изовела" в Апатитах. Ему принадлежит 51% доли в бизнесе.

Согласно данным "Спарк-интерфакс", вторым учредителем является бизнесмен Алексей Миндель, а руководителем Ольга Харитонова. Выручка компании оценивается примерно в 70 миллионов рублей.

Напомним: о том, что Малахов купил санаторий "Изовела", сообщалось еще в октябре 2021 года. При комплексе находится центр современного искусства "Сияние", который был открыт по инициативе телеведущего. Помимо выставочного зала здесь появился зимний каток и летнее культурное пространство.

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