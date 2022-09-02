Горящую Toyota Land Cruiser в Мурманске сняли на видео

Что стало причиной случившегося - еще предстоит выяснить. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

Ночью 2 сентября в Мурманске на улице Саши Ковалева полыхала Toyota Land Cruiser Prado. У машины сгорел салон и моторный отсек, нарушено лакокрасочное покрытие, остекление, повреждены пластиковые элементы.

Пожар попал на видео. Что стало причиной случившегося - еще предстоит выяснить.

Напомним: момент страшного ДТП на дороге Заполярный-Сальмиярви попал на видео. Лоб в лоб столкнулись Volkswagen Touareg и Mitsubishi Lancer.

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