В Мурманской области ожидается усиление ветра до 25 м/с

Впереди у северян ненастные выходные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области жаркая погода сменилась резким холодом. В конце августа столбик термометра уверенно поднимался выше +20, а потом Заполярье резко кинуло в ненастье с заморозками и первым снегом.

Впереди у северян ненастные выходные. К дождям, которые начались еще 1 сентября, присоединится сильный ветер до 18-25 м/с. Особенно сильным он будет на берегу Баренцева моря и в Хибинах. Непогода разгуляется в пятницу и субботу, 2 и 3 сентября.

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