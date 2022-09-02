Парковка с комфортом: «Ростелеком» начал установку умных шлагбаумов в Мурманске

Для машин экстренных служб, которым потребуется заезд во двор, предусмотрен беспрепятственный доступ через систему дистанционного управления умным шлагбаумом из единой диспетчерской. ПАО Ростелеком

«Ростелеком» в Мурманской области приступил к монтажу умных шлагбаумов, которые являются частью многофункциональной цифровой платформы «Ростелеком. Ключ». Инновационная услуга, предоставленная жильцам многоквартирного дома на Кольском проспекте, 13, уменьшит дефицит парковочных мест, исключит несанкционированный заезд чужого транспорта и повысит безопасность дворовой территории.

Шлагбаум открывается автоматически и по команде мобильного приложения. Благодаря видеофиксации жильцы на своих смартфонах в режиме онлайн могут отслеживать, что происходит у них во дворе, есть ли свободные места на парковке, а также управлять въездом и выездом машин. При этом не обязательно находиться дома: просматривать онлайн-трансляции и архивные записи можно из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Видео с камер зашифрованы, размещаются на облачных хранилищах «Ростелекома» и надежно защищены от взлома.

Для машин экстренных служб, которым потребуется заезд во двор, предусмотрен беспрепятственный доступ через систему дистанционного управления умным шлагбаумом из единой диспетчерской.

Ольга Шаньгина, директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»:

- Благоустройство всегда начинается с простого желания сделать дворовую территорию комфортной для жизни, приятной для глаз и примером для подражания для жителей близлежащих домов. Умный шлагбаум станет полезен не только собственникам жилья, но и управляющим компаниям и ТСЖ для эффективного управления инфраструктурой многоквартирных домов. Уверена, что интеллектуальная система «Ростелеком. Ключ», которую мы предлагаем нашим клиентам, будет востребована в полном объеме.

Многофункциональная цифровая платформа «Ростелеком. Ключ» включает в себя «Умный шлагбаум», «Умный домофон», «Умный доступ» (СКУД), «Комплексное видеонаблюдение» и «Умные счетчики». Сервисы являются универсальным инструментом для повышения безопасности и комфорта жителей и могут применяться как в отдельном доме, так и в масштабах микрорайона. Все продукты реализованы на одной платформе и доступны жителям в едином приложении для смартфона. Сервисы можно подключить выборочно или в комплексе.

Подробнее о платформе «Ростелеком. Ключ» можно узнать на сайте компании, а также по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

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